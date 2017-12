La defensa del conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha presentat un escrit davant al Tribunal Suprem espanyol perquè pugui tornar a declarar ‘amb la major celeritat possible’. L’escrit de l’advocat, avançat per la Cadena Ser i al qual ha tingut accés l’ACN, diu que Forn va comparèixer davant el Suprem ‘amb la ferma voluntat de respondre a totes les preguntes i donar compte completament de tot allò que en la querella de la fiscalia se li atribueix’. Tanmateix Forn vol que la nova declaració que demana sigui per declarar ‘profusament sobre els fets objecte de la querella’ i no només sobre la seva situació personal.

El recurs del conseller sosté que ‘abordar el fons de l’assumpte resulta indefugible per al dret de defensa’ i que ‘la costosa situació que pateix Joaquim Forn des de fa més d’un mes fa que es practiqui una declaració en tota regla sense més demora’.

Al començament de l’interrogatori de divendres, Llarena va deixar clar que la declaració dels encausas només era per resoldre sobre la situació personal i no per entrar en el fons dels fets. Forn és un dels quatre investigats pel jutge del Suprem espanyol Pablo Llarena que continuen en presó incondicional. El magistrat va decretar ahir la llibertat provisional per a Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó, sota una fiança de 100.000 euros, però va mantenir en presó preventiva els consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l’ex-president de l’ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]