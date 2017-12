El jutge del Suprem Pablo Llarena ha decidit de mantenir a la presó el vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i també els dirigents de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium, Jordi Cuixart. Així mateix, els ha imposat més mesures preventives: l’obligació de comparèixer cada setmana al TSJC, la retirada del passaport i la prohibició de sortir de l’estat espanyol. Per a la resta de consellers ha decretat presó eludible amb una fiança de 100.000 euros. Les entitats sobiranistes ja han anunciat que tenen prou fons a la caixa de solidaritat per a pagar aquestes fiances.

En la interlocutòria, Llanera considera que, en el cas dels quatre investigats que deixa a la presó, no hi ha risc de fugida però sí risc de reiteració delictiva. Segons el text, les aportacions que van fer els investigats que manté a la presó van ‘directament vinculades a una explosió violenta que, en cas de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que en resultin afectats’.

Podeu llegir la interlocutòria ací:

Llarena va prendre declaració a tots els presos polítics divendres passat i va anunciar que no faria pública la seva decisió fins avui. Fa dues setmanes que va assumir totes les causes contra la declaració d’independència, amb la qual cosa va unificar els procediments contra el govern, Sànchez i Cuixart i els dels membres sobiranistes de la mesa.

