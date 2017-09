En l’epicentre de la mobilització ciutadana que hi ha davant del TSJC, un dels parlaments més aplaudits ha estat el que ha fet la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell: ‘Avui som aquí per a defensar els drets i les llibertats democràtiques del nostre país. Som aquí per a defensar els detinguts perquè són servidors públics. Han treballat pels nostres drets. Us volem a casa. Us volem entre nosaltres. No pararem fins a aconseguir-ho’, ha dit.

Tot responent els clams de ‘votarem’ de la gentada concentrada davant dels tribunals que supervisen les detencions dels càrrecs públics fetes ahir, Forcadell ha volgut transmetre un missatge: que el referèndum continua en peu: ‘La millor manera de demostrar que no tenim por, és anar a votar el dia 1 d’octubre. Us demano que el dia 1 d’octubre aneu a votar. Voteu sí o voteu no, però voteu amb dignitat, voteu amb llibertat i voteu per la democràcia’. I ha acabat així: ‘Acabo amb tres paraules: Votarem, votarem i votarem!’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]