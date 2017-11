S’acosta Nadal i arriba una de les fires més emblemàtiques de Catalunya. Espinelves (Osona) celebra, del 2 al 10 de desembre, la Fira de l’Avet, on s’hi poden trobar les dues varietats d’avets més conreades a la zona, Masjoanis i Picea excelsa.

També s’hi posen a la venda les figures per al pessebre i els elements de decoració nadalenca. A més, els carrers d’aquest petit poble que conserva l’essència de la Catalunya romànica s’omplen de parades artesanes i de menjar i s’hi obren els tallers on es pot veure com s’elaboren els pr00oductes.

