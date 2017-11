Amb motiu del 150è aniversari del naixement d’Enric Granados, l’editorial Tritó ha recuperat ‘Gaziel’ i ‘Picarol’, dos drames lírics modernistes amb música d’Enric Granados i llibret d’Apel·les Mestres que no s’havien representat des de 1906. L’edició de les partitures recuperades ha anat a càrrec d’Arnau Farré. L’enregistrament de la música ha comptat amb l’Orquestra de Cadaqués i el Cor de l’Auditori Enric Granados, sota la direcció de Jaime Martín. Les obres es representen aquest dijous a Lleida, a l’Auditori i demà divendres a Barcelona al Petit Palau, dins el cicle BCN Clàssics, amb dramatúrgia i posada en escena de Marc Rosich i versió de cambra d’Adrià Barbosa. Amb aquest acte es tanca la commemoració de l’Any Granados a la ciutat de Lleida que ha comptat amb una sèrie de concerts i activitats als quals han assistit unes 7.000 persones.

El repartiment de la representació dels drames lírics ‘Gaziel’ i ‘Picarol’ està format per l’Ensemble de l’Orquestra de Cadaquès, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i els solistes Anna Niebla, soprano; Cristina Segura, mezzosoprano; Marc Sala, tenor, i Toni Marsol, baríton, dirigits per Jaime Martín. Maria Monseny és l’encarregada de l’escenografia i el vestuari i Miki Arbizu del disseny d’il·luminació.’Gaziel’ i ‘Picarol’ són dos drames lírics de petit format, un bon exemple del teatre musical que es va produir a casa nostra a principis del segle XX.

Tant pels temes, proposats per Apel·les Mestres, com per la música, composta per Granados, aquestes dues obres s’inscriuen dins el moviment modernista català.A ‘Gaziel’, Mestres va adaptar el mite fàustic aplicant-lo a un artista del seu propi temps, amb una crítica irònica a la societat burgesa de l’època. Aquest poema líric-dramàtic en un acte i tres quadres té vuit números musicals a càrrec de Granados, alguns d’ells purament instrumentals, i demana quatre solistes, cor masculí i orquestra. Va ser estrenat al Teatre Principal de Barcelona l’any 1906, dins els Espectacles-Audicions Graner.’Picarol’ és una comèdia lírica o balada dramàtica en un acte sobre llibret d’Apel·les Mestres que, inspirat en el tema de Notre-Dame de París de Víctor Hugo, presenta el drama d’un joglar enamorat de la seva princesa a l’època medieval. Va ser estrenada el 1901 dins la temporada del Teatre Líric Català que es feia al Tívoli de Barcelona, i va tenir quatre produccions diferents, amb més de cent representacions entre 1901 i 1906. Consta de sis números musicals a càrrec d’Enric Granados, entre els quals la ‘Cançó del cuc i l’estrella’, que és el nucli generador de l’obra.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]