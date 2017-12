Esquerra Republicana ha fet públic el seu programa electoral a poques hores de començar la campanya. Els republicans inclouen al document un ‘compromís amb la ciutadania per a la república catalana’, i un dels cinc punt que conté proposa ‘emplaçar l’estat espanyol, i alhora les institucions europees, a assolir una negociació bilateral a través de la qual, en peu d’igualtat i sense cap renúncia prèvia per part del parlament i el govern, es faci possible l’accés de Catalunya a la plena independència i l’efectiva i pacífica articulació democràtica de la república catalana’.

A més, el programa inclou un apartat amb cinquanta mesures per fer república, sobretot basades en ‘polítiques per exercir la sobirania i eixamplar els drets i llibertats de les persones’ i en l’enfortiment de l’economia. També la promesa de treballar per fer efectiu el reconeixement del dret a l’autodeterminació exercit pel poble de Catalunya al referèndum de l’1 d’octubre i reivindicar l’alt valor polític de la mobilització depaís del 3 d’octubre en defensa dels drets democràtics i les institucions catalanes i en contrade la repressió de l’estat espanyol.

També exigeix l’alliberament dels presos polítics, la retirada dels efectius policíacs responsables de la repressió del referèndum i la finalització de la ‘pressió policíaca i judicial’ que coarta l’exercici de les llibertats públiques de la ciutadania i els càrrecs electes de Catalunya. En aquest mateix sentit, es reclama l’assumpció de les responsabilitats pertinents per als responsables polítics i policials de l’operació repressiva contra el referèndum.

De la mateixa manera, es comprometen també a defensar les institucions de Catalunya davant l’agressió que representa la suspensió de l’autogovern arran de l’arbitrària aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola, reclamar la seva retirada immediata i acabar amb la intervenció de les finances de la Generalitat.

El programa electoral també defensa, en un altre punt, que el proper govern de la Generalitat de Catalunya, independentment de quins siguin els seus objectius polítics, ha de recuperar les seves plenes facultats i suprimir les tuteles imposades pel govern espanyol. ‘Qualsevol altre escenari seria del tot inadmissible per qualsevol demòcrata a més de lesiu pel desenvolupament econòmic del país’, afirmen els republicans.

ERC parla en el programa de la necessitat de bastir els ‘grans consensos de país’ amb la majoria social favorable al dret de decidir i a l’autodeterminació, en una clara crida a la col·laboració als comuns. ‘Més enllà dels favorables al ‘sí’ a la independència l’objectiu és propiciar un gran acord de país en base a uns diàlegs nacionals i fundacionals de la República catalana’.

