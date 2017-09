Fa poques hores ha entrat en funcionament el compte oficial de Twitter del referèndum del primer d’octubre. El govern de la Generalitat ha activat aquest canal de comunicació després dels diversos intents de censurar informació per part de les institucions espanyoles.

Canal oficial de Twitter del Referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. Ens ajudeu a difondre'n la informació? pic.twitter.com/IEOPS5fd0S — ref1oct (@ref1oct) September 16, 2017

Des d’aquest compte es demana ajuda per a difondre informació relativa al referèndum. El canal de Twitter informa, també, de com accedir a les webs del referèndum, blocades ahir per les operadores telefòniques Movistar i Vodafone per ‘ordre judicial’.

Per visitar el web ref1oct.eu des de l'Estat espanyol podeu anar al servidor intermediari https://t.co/vQf48uUCjK👇🏼 pic.twitter.com/a7izjsbSML — ref1oct (@ref1oct) September 16, 2017

La foto de portada és la de l’encreuament de vies de l’anunci de la Generalitat del referèndum de l’1 d’octubre, que els tribunals espanyols han demanat als mitjans que no publiquessin. En el compte, s’hi poden veure piulets del president, Carles Puigdemont, de la batllessa de Barcelona, Ada Colau, del vice-president del govern, Oriol Junqueras i de la CUP.

