El comitè d’empresa d’Iberia Barcelona ha formalitzat la convocatòria d’una vaga per als dies 21, 22, 23 i 24 de desembre en protesta per la ‘manca de diàleg de la direcció de l’empresa’, segons ha anunciat a través d’un comunicat. Els representants dels treballadors defensen que es veuen obligats a convocar aturades parcials els dies previs al Nadal per la situació de ‘sobrecàrrega’ de treball de la plantilla de Barcelona que acumula més de 7.000 hores de descans sense compensar, segons dades facilitades per la UGT, sindicat majoritari en el comitè d’empresa d’Iberia a Barcelona.

El col·lectiu de treballadors que podria fer vaga arriba a les 2.000 empleats directes ocupats en atendre serveis d’assistència a terra no només de les aeronaus del grup IAG (Iberia, British Airways i Vueling) sinó a moltes altres companyies que tenen contractat aquest servei a Iberia.

La UGT assenyala en un comunicat que els treballadors del ‘hub’ de Barcelona continuen esperant un pla industrial per al seu aeroport que tingui en compte la contractació necessària per solucionar la sobrecàrrega de treball de la plantilla del Prat. Una sobrecàrrega que en aquest últims mesos ha suposat acumular fins ara unes 7.000 hores de descans de la plantilla que estan pendents de compensar en dies i que no es poden realitzar per la manca de personal que arrossega la plantilla.

El comitè del centre de Barcelona va decidir per majoria el 4 de desembre passat la convocatòria d’aturades intermitents de quatre hores en diferents franges horàries durant els quatre dies de vaga. El comitè d’empresa assegura que aquest estiu els treballadors d’Iberia han passat uns dels estius de ‘més tensió’ de treball arrossegats pel creixement de Vueling, sense que això s’hagi traduït en un increment de la plantilla. Els treballadors esperen que amb la convocatòria de la vaga, la direcció de l’empresa s’asseguin a negociar i a tancar un acord que eviti la materialització de les aturades.

