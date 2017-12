El Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda espanyol (Gestha) ha assegurat que l’impacte del canvi de la seu social de gairebé 3.000 empreses fora de Cataluya des del passat 1 d’octubre és ‘pràcticament inexistent’ per a les arques públiques, perquè no afecta la recaptació de la Generalitat. Les úniques excepcions són, de forma minoritària, efectes en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en els casos que es facin ampliacions de capital.

Així ho ha recordat el secretari general de Gestha, José María Mollinedo, en declaracions a Europa Press, després que el president de Ciutadans, Albert Rivera, hagi assenyalat que una de les tasques d’Inés Arrimadas, en cas que governés, serà afrontar les conseqüències de la sortida d’empreses de Catalunya. Segons Rivera, això generarà menys ingressos per a les arques públiques perquè ara aquestes empreses paguen imposats fora.

Mollinedo ha explicat que l’impacte de la fugida d’empreses anés de Catalunya és ‘inapreciable’ perquè les empreses que es traslladen pagaran l’impost de societats i l’IVA en una altra delegació de l’Agència Tributària de l’estat espanyol i posteriorment el govern espanyol distribuirà a les comunitats autònomes la part de la recaptació cedida en funció dels índexs que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el cas de l’IVA, la distribució de la seva recaptació es fa conforme a la proporció de consum que cada comunitat obté, i es reparteix al 50%. En el cas de l’impost de societats no finança les comunitats, sinó que s’ingressa directament en les arques públiques estatals i no afecta, per tant, al finançament de les autonomies.

Una situació similar succeeix amb els impostos especials, pels quals l’INE estableix cada consum (gasolines, alcohol i tabac) i es distribueix en funció del que estima per a cada comunitat. ‘Aquest percentatge de cessió d’impostos es reparteix a cada comunitat amb independència d’on estigui cada seu social’, ha explicat Mollinedo. Pel que fa a l’impost de l’electricitat, les companyies subministradores ho carreguen a cada punt de subministrament i s’ingressa en la comunitat de l’àmbit geogràfic on estigui situat el comptador.

L’únic impost que podria veure’s alterat pels trasllats de seus socials anés de Catalunya seria, en la modalitat d’operacions societàries, l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en els casos en els quals alguna de les gairebé tres mil empreses que han traslladat la seu social decideixin de fer una ampliació de capital sense càrrec a reserva. No obstant això, la recaptació per aquest gravamen és molt baixa.

Així mateix, Mollinedo ha descartat que es vagin a produir pujada d’impostos o retallades al nou pressupost per aquest motiu.

