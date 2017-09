Aquest matí desenes d’entitats socials, culturals, esportives i econòmiques de Catalunya s’han adherit aquest dimecres a la Taula per la Democràcia per defensar de manera unitària “el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític”. La Taula no descarta cap forma pacífica de mobilització. Entre les entitats destaquen els sindicats CCOO, UGT, i Unió de Pagesos, Intersindical que han signat el manifest al costat de les patronals PIMEC i CECOT. Altres entitats signants són l’ANC i Òmnium Cultural o la Federació d’Assemblees de Pares i Mares de Catalunya FAPAC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya UFEC, SOS racisme o el Sindicat de Periodistes de Catalunya. Es pot llegir el manifest sencer i la llista d’adherits ací.

En un acte aquest migdia al Museu d’Història de Catalunya, els convocats han mostrat la seva “preocupació per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques que s’està produint aquests dies per part del govern espanyol i dels organismes de l’Estat”. Les entitats han demanat als ciutadans “respondre de manera pacífica, ferma i continuada” en defensa dels drets fonamentals i de les institucions. El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, ha exercit de portaveu i ha manifestat que la constitució de la Taula per la Democràcia és una mostra que la societat civil del país “vol donar la cara d’aquí a diumenge perquè aquest país decideixi el que vulgui”. Caball no ha volgut fer una crida específica davant de què cal fer diumenge durant la celebració del referèndum, ja que aquesta decisió correspon a la Generalitat, ha conclòs.

Igualment, el manifest de la societat civil considera que “els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva” i insta les institucions europees i internacionals a “vetllar perquè sigui així”. Per últim, la Taula per la Democràcia es compromet a “respondre de manera coordinada i continuada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals” i no descarta “cap forma pacífica de mobilització i resposta de país”.

Aquest és el manifest sencer que s’ha presentat: http://www.ccoo.cat/noticia/211701/manifest-de-la-taula-per-la-democracia#.Wcuc3YXCnnY

A Barcelona, el 27 de setembre del 2017, les entitats, els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana, reunides al Museu d’Història de Catalunya manifestem que:

1. Ens aplega la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.

2. Manifestem preocupació per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques que s’estan produint aquests dies per part del Govern i els organismes de l’Estat.

3. Fem una crida a la societat catalana a respondre d’una manera pacífica, ferma i continuada en defensa de les institucions i dels drets fonamentals.

4. Considerem que els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva, i, per això, instem les institucions europees i internacionals a vetllar perquè així sigui.

5. Ens constituïm en un espai plural i unitari per defensar les institucions de Catalunya i els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, i reivindiquem el dret a decidir el futur polític del poble de Catalunya.

6. Ens comprometem a respondre de manera coordinada i continuada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals i no descartem cap forma pacífica i consensuada de mobilització i resposta de país.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]