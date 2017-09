Els ciberatacs contra la Generalitat han crescut un 200% en la primera quinzena de setembre respecte al mateix període de l’any passat. Ho ha assenyalat el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, a RAC1. Puigneró ha detallat que fins ara han estat atacs de ‘baixa intensitat’, a diferència del que es va produir pel 9-N, que va ser el ‘més important i de dimensions més grans que hem tingut mai a Catalunya’.

Sobre els intents de sostracció de la contrasenya del compte de Twitter que va patir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el secretari de Telecomunicacions ha explicat que la mateixa empresa de Twitter els va alertar i que els van poder impedir; ara, estan investigant qui hi ha al darrere. Puigneró també ha afirmat que és ‘inverosímil’ que es tanquin webs i que es pretengui fer el mateix amb les xarxes socials en un món interconnectat.

Atac contra una web a favor de l’1-O

La web que acollia un manifest signat per més d’un miler de professors universitaris i investigadors a favor del sí en el referèndum del primer d’octubre ha patit un atac en les darreres hores que ha obligat els seus impulsors a suspendre-la temporalment. Aquest matí, a la web hi apareix un missatge informant d’un ‘atac massiu de registres falsos’ i que per aquest motiu s’ha deixat d’acceptar noves adhesions durant unes hores. Aquest cap de setmana, els signants –entre els quals també hi ha tècnics, administratius, gestors de les universitats i els centres de recerca- havien fet públic el seu posicionament a favor del sí a la consulta ‘ per ‘participar en la construcció d’un nou estat, l’estructura del qual ens permeti desenvolupar més satisfactòriament les nostres potencialitats individuals i col·lectives’.

