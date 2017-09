Els batlles d’Oliana (Alt Urgell), Miquel Sala, del Pont de Suert (Alta Ribagorça), José Antonio Troguet, i de Mollerussa, Marc Solsona, s’han acollit al dret de no declarar i no han contestat a cap de les preguntes de la fiscal, en la compareixença als jutjats de la Seu d’Urgell per haver signat el decret de suport al referèndum del primer d’octubre.

Sala i Troguet han explicat que les preguntes de la fiscal estaven relacionades bàsicament amb la rebuda de correus electrònics, relacionats amb el referèndum, enviats pel president de la Generalitat, l’ANC o l’AMI. Sala ha explicat, a la sortida del jutjat, que el seu deure, com a batlle, és ‘defensar el poble d’Oliana’ i ‘escoltar la ciutadania’. I ha afegit que ‘no és un tema d’independència i sí de democràcia’.

Solsona ha explicat que no ha signat la compareixença perquè no se li ha deixat explicar els motius pels quals es negava a declarar i ha considerat que el fiscal ‘s’extralimita en les seves competències’ en citar-lo a declarar.

📽️ @solsona_marc a la sortida de la Fiscalia: "No se m'ha deixat explicar les motivacions per què no he volgut declarar davant la Fiscalia" pic.twitter.com/MUd2WTb0mO — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) September 19, 2017

Els batlles d’Oliana i de Pont de Suert han estat els primers batlles a declarar dels 712 investigats pel fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza. A les dotze ha esat el torn de Marc Solsona, batlle de Mollerussa que, per la seva condició d’aforat, en tant que diputat al Parlament de Catalunya, ha declarat a Barcelona davant de la Fiscalia Superior de Catalunya.

Demà declararan, entre d’altres, la president de l’Associació de Municipis per la Indepenència i batllessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, la batllessa de Girona, Marta Madrenas, el batlle de Valls, Albert Batet, i el batlle de la Seu d’Urgell, Albert Batalla. Tots ells compareixeran davant de la Fiscalia Superior de Catalunya, a Barcelona, per la seva condició d’aforats per ser diputats al parlament. També està citada la batllessa de Girona, Marta Madrenas, que compareixerà a la seu de justícia de la seva ciutat on la rebrà un grup de ciutadans per donar-li suport.

