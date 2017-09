Si alguna cosa marcarà l’agenda de la setmana prèvia al referèndum del primer d’octubre probablement serà la compareixença dels batlles davant de la fiscalia espanyola, com a condició d’investigats, per donar signar el decret de suport al referèndum. A hores d’ara, 745 batlles han expressat, per escrit, el seu suport a l’1-O i la fiscalia ja va dir, dimecres passat, que els citaria tots a declarar i, si s’hi negaven, n’ordenaria la detenció. Així, doncs, avui serà el torn del batlle de Mollerussa, Marc Solsona, que declararà a les dotze del migdia a Barcelona, davant de la Fiscalia Superior de Catalunya per la seva condició d’aforat, en ser diputat del Parlament de Catalunya, i del batlle del Pont de Suert, Jose Antonio Troguet, que ho farà a la seu judicial de la Seu d’Urgell.

Demà serà el torn, entre d’altres, de la batllessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras que, com Solsona, ho haurà de fer davant de la Fiscalia Superior de Catalunya a dos quarts d’una. Lloveras ha denunciat que l’ordre de compareixença de la fiscalia é sun ‘atac al món municipal’.

Atac al món municipal català! Més de 700 alcaldes i alcaldesses estem rebent citacions judicials per expressar opinions polítiques. pic.twitter.com/Otd0bV7I8j — Neus Lloveras (@neuslloveras) September 16, 2017

Juntament amb Solsona i Lloveras, passaran per la Fiscalia Superior de Catalunya el batlle de Valls, Albert Batet, i el de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, també amb la condició d’aforats, en tant que diputats al parlament. També és aforat el batlle de Tortosa, Ferran Bel però, com a diputat al congrés espanyol, haurà de declarar a Madrid dilluns vinent.

Demà dimecres també serà el torn de la batllessa de Girona, Marta Madrenas, que anirà a declarar -acompanyada d’una concentració ciutadana convocada per la plataforma Girona Vota- al Palau de Justícia de la seva ciutat a les onze del matí. Madrenas ha estat l’única batllessa de les capitals de les quatre demarcacions catalanes que ha signat el decret de suport al referèndum.

Aquest matí hem defensat democràcia i llibertat a BCN. Acabo d'arribar a l'Ajuntament @girona_cat, i aquesta és la resposta de l'Estat 👇 pic.twitter.com/FKNn6I8BZu — Marta Madrenas (@MartaMadrenas) September 16, 2017

Madrenas ha assegurat que ‘sempre tens certa temença però, quan veus que l’estat [espanyol] comet errors tan greus com atacar i coaccionar centenars de batlles només per posar urnes, qualsevol temença se’n va del cos’. Posteriorment, passarà pel Palau de Justícia de Girona el batlle de Palafrugell (Baix Empordà), Josep Piferrer, juntament amb dos batlles més de la demarcació gironina.

Dimecres també sera el torn del batlle de Cervera, Ramon Royes, que ho farà a la seu judicial de la seva ciutat i Joan Reñé, batlle de Fondarella (Pla d’Urgell) i president de la Diputació de Lleida, que declararà a la capital del Segrià.

Només de la demarcació de Lleida, hi ha 32 batlles citats per la fiscalia, ja que tan sols s’ha demanat la compareixença dels representants de municipis de més de dos mil habitants. Però a la demarcació de Girona, hi ha 171 batlles citats a declarar, xifra que pot augmentar en els propers dies. De moment, dels representants del món municipals citats a comparèixer 52 són de l’Alt Empordà, 21 del Baix Empordà, 9 de la Cerdanya, 19 de la Garrotxa, 21 del Gironès, 10 del Pla de l’Estany, 18 del Ripollès i 18 de la Selva. A la demarcació de Tarragona hi ha un total de vuit batlles citats a declarar

Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre les querelles contra Neus Lloverasi Miquel Buch, batlle de Premià de Mar, per desobediència. L’alt tribunal, en canvi, va descartar els suposats delictes de prevaricació i malversació de fons públics dels dos batlles, pels quals la fiscalia també s’havia querellat.

El fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza, va anunciar, dimecres passat, que havia ordenat l’obertura de diligències contra els 712 batlles que, fins llavors, havien signat el decret de suport al referèndum. En una nota dirigida a les fiscalies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Maza va explicar que la llei del referèndum ha estat suspesa pel TC i que, per tant, participar en ‘els actes d’organització del referèndum il·legal d’autodeterminació, fa que qualsevol conducta de les autoritats, funcionaris públics o particulars en connivència dels anteriors, dirigida a tal fi, sigui constitutiva pel cap baix dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons’.

No obstant això, no va ser fins divendres que els primer batlles -els cinc que tenien la condició d’aforats- van ser citats a comparèixer davant Superior de Catalunya. La resta dels batlles que han mostrat suport al referèndum han anat rebut les citacions durant els dies posteriors.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]