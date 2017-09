El fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza, ha ordenat a la Fiscalia Superior de Catalunya i a la del Tribunal Suprem espanyol que citin a declarar en qualitat d’investigats els batlles que col·laboren amb l’1-O i que tenen la condició d’aforats ja sigui perquè són també diputats al Parlament de Catalunya o al congrés espanyol. Aquests batlles formen part de la llista dels 712 que aquesta setmana el ministeri públic ja ha anunciat que citarà a declarar per col·laborar amb l’1-O, però per la seva condició d’aforats només poden anar a declarar a aquestes fiscalies. Es tracta dels batlles de Tortosa, Mollerussa, la Seu d’Urgell, Valls i Vilanova i la Geltrú. Maza també ordena obrir diligències per investigar si aquests ajuntaments estan ‘cooperant en l’organització del referèndum il·legal’.

En el cas del batlle de Tortosa, Ferran Bel, Maza demana al fiscal en cap de la sala penal del suprem que el cridi a declarar, ja que és diputat al congrés. Mentrestant, Maza ha demanat a la Fiscalia Superior de Catalunya que citi a declarar l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, el de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, el de Valls, Albert Batalla, i la de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras. Tots ells són diputats al parlament. A més, en el cas de Lloveras, paral·lelament la fiscalia s’hi ha querellat per la seva actuació com a presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

La fiscalia creu que l’actuació d’aquests batlles en relació al referèndum podria ser constitutiva dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]