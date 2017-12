Els advocats del secretari de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet han presentat aquest divendres un recurs davant del Tribunal Suprem contra la decisió del magistrat Pablo Llarena de prohibir-los assistir a les declaracions dels consellers destituïts aquest mateix divendres.

Tots dos estaven degudament citats a la vista oral i recorden que la causa no està secreta. Per això, consideren que alguna declaració dels investigats pot perjudicar la defensa de Nuet i per tant havien de ser-hi presents. Per tot plegat, demanen al magistrat una argumentació a fons de la seva decisió i reclamen al Suprem que els retorni les despeses generades pel desplaçament d’un dels dos lletrats des de Barcelona a Madrid.

