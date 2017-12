El síndic de greuges, Rafael Ribó, s’ha mostrat ‘amoïnat’ aquest divendres per les decisions que està prenent la Junta Electoral espanyola, ja que considera que podrien emmarcar-se fora de les seves competències i, fins i tot, traspassar la legalitat constitucional. Segons el Síndic, la campanya electoral, que comença el dilluns vinent, podria dur-se a terme sense preservar el dret a la igualtat de condicions per a totes les candidatures i, per aquest motiu, la institució que defensa els drets de les persones supervisarà totes les possibles afectacions i dificultats que puguin trobar els candidats.

Ribó també ha anunciat que investigarà la pàgina web del Ministeri de l’Interior per a determinar si pot ser classificada com a mecanisme per incitar la catalanofòbia. A més, ha insistit en la necessitat d’abordar l’actuació policial de l’1 d’octubre en seu parlamentària i monitorarà l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola, que està portant a ‘un conjunt de paràlisis de l’activitat institucional i administrativa que atempta drets’, ha advertit.

