Aquesta setmana s’ha sabut que el govern espanyol s’haurà d’endeutar per poder abonar la paga extra dels funcionaris del mes de desembre. No hi ha prou diners al fons de reserva de la seguretat social per a fer el pagament de 9.500 milions. A l’estiu, ja va haver de gastar 3.500 milions d’euros per a la paga extra. El saldo ara ja serà negatiu, després de cinc anys consecutius en què el govern espanyol ha anat traient diners de l’anomenada guardiola de les pensions. Des del 2012, ha gastat 71.000 milions i per primera vegada des dels anys noranta la seguretat social s’endeutarà.

Aquest vídeo del programa de TV3 ‘Està passant’, presentat per Toni Soler, il·lustra en poc més d’un minut com s’ha anat buidant aquesta guardiola, i com la ministra de Treball espanyola, Fátima Báñez, ha provat de justificar-ho any rere any.

El vídeo sobre l’eliminació del fons de pensions pel PP no pot ser més BRUTAL! pic.twitter.com/ZNY9rGH3Bq — Mark Serra #RepCAT🎗 (@mkserra) 28 de novembre de 2017

