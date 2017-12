Aquesta setmana ha començat a Miravet la intervenció arqueològica per recollir restes òssies en superfície a la fossa comuna localitzada al refugi del Rogle del Povet de Miravet, a la Ribera d’Ebre. Les actuacions licitades el passat mes d’agost del pla de fosses d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals per aquest 2017 segueixen endavant a les Terres de l’Ebre, tot i l’aplicació del 155 i la intervenció financera de la Generalitat. Com ha pogut confirmar l’ACN, A Miravet és treballar per retirar les restes dels soldats, que van ser executats o morts en aquesta zona quan retrocedien des de la Serra de Pàndols i Cavalls, i se’ls farà l’anàlisi antropològica i genètica corresponent. També s’aprofitarà l’actuació per ampliar la documentació i fer noves prospeccions a la zona del Povet.

El pla de fosses de la Generalitat ha començat a executar-se a les Terres de l’Ebre. Durant el 2017 es van planificar una vintena d’actuacions a Miravet, Corbera d’Ebre i el Pinell de Brai. A més de la intervenció que ha començat aquesta setmana a Miravet, estan previstes 15 actuacions d’ampliació de la documentació, prospecció i també recollida de les restes òssies en superfície, anàlisi antropològica i genètica a Corbera d’Ebre, i 4 al Pinell de Brai, a la Terra Alta. El pla no preveia cap excavació ni exhumació en profunditat al territori en aquesta primera fase.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]