Els 80 bitllets dels números 01714 i 02017 de La Grossa de Cap d’Any es posaran íntegrament a la venda aquest dimecres. El primer es vendrà a l’Estanc 14 de Vilanova i la Geltrú i el segon, al Bar La Plaça de Llinars del Vallès, segons ha informat aquest dimarts Loteria de Catalunya. Aquests són els dos únics números que, per raó de la demanda, no es poden trobar per Internet ni als terminals dels punts de venda. Per aquest motiu, i tal com s’ha fet en les darreres edicions, Loteria de Catalunya ha decidit sortejar la seva distribució entre els comerciants de La Grossa.

El número més sol·licitat, any rere any, és sense competència el 01714 que l’any 2014 es va vendre a Barcelona, en un supermercat de Sant Antoni de Vilamajor i a la Llibreria Papereria Artós de Sarrià. El 2015, el guanyador va ser un estanc de Cervera, que fa més de 18 anys que forma part de la xarxa comercial de Loteria de Catalunya, i l’any passat va ser un quiosc de la ciutat de Girona. Últims dies per participar en el concurs dels 2.000 euros Fins aquest dijous, 30 de novembre, encara es pot participar en la tercera edició del concurs dels 2.000 euros al mes durant un any. Fins a les 24 hores de la data límit es pot enviar una fotografia a través del facebook.com/lagrossacat, amb un bitllet comprat aquest any i el número i la sèrie ben identificats. Només es pot enviar una fotografia per bitllet, però es podran fer arribar tantes instantànies com bitllets s’hagin comprat.

El sorteig es realitzarà a mitjans del mes de desembre i per poder cobrar el premi s’haurà de presentar el bitllet original que es mostra a la fotografia guanyadora. La participació en aquest concurs no impedeix la participació en el sorteig del 31 de desembre del 2017. És a dir, que una persona podria guanyar ara 2.000 euros al mes durant tot el 2018 i també el sorteig de Cap d’Any. Més de 2.200 punts de venda habituals i 1.500 establiments complementaris. En la seva quarta edició, la Grossa de Cap d’Any 2017 ha posat a la venda 34 milions d’euros, 32 milions dels quals es distribueixen en paper i 2 milions a través dels terminals dels punts de venda i internet, on es poden trobar tots els números tret del 01714 i el 02017. Com en l’edició anterior, enguany també es jugaran 80.000 números, a un preu de 5 euros el bitllet. Actualment hi ha a Catalunya més de 2.200 punts de venda, que comercialitzen tots els productes de Loteria de Catalunya (quioscos, llibreries, bars, estancs, entre d’altres), en els quals es pot adquirir La Grossa de Cap d’Any.

A més dels punts de venda habituals, hi ha una xarxa de distribució complementària, amb més de 1.500 establiments entre els quals es troben les principals cadenes de supermercats de Catalunya -Bon Preu, Caprabo, Condis, Carrefour, el Corte Inglés, Sabeco, Supermercats Keisy o Ecoveritas-, o les benzineres Repsol, entre d’altres. 100.000 euros per cada bitllet, un 25% més de probabilitats que la Grossa de Nadal La Grossa de Cap d’Any tindrà 5 grans premis. El primer estarà valorat en 20.000 euros per euro jugat, és a dir, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros. El segon premi atorgarà 6.500 euros per euro jugat (32.500 euros per bitllet de 5 euros); el tercer, 3.000 euros per euro jugat (15.000 euros per bitllet de 5 euros); el quart donarà 1.000 euros per euro jugat (5.000 euros per bitllet de 5 euros), i el cinquè, 500 euros per euro jugat (2.500 euros per bitllet de 5 euros). Es mantenen els premis especials a les centenes, amb un premi de 25 euros per bitllet. Es premiaran els números que tinguin les 3 primeres xifres coincidents en el mateix ordre del sorteig amb els 3 primers dígits de qualsevol dels 5 grans premis. També es premiaran les terminacions dels 5 números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d’ells. Amb La Grossa de Cap d’Any hi ha un 25% més de possibilitats d’obtenir premi que amb la Grossa de Nadal, segons ha apuntat Loteria de Catalunya.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]