El grup Volkswagen preveu fabricar 480.850 vehicles a la planta de Seat a Martorell l’any 2018, segons que ha informat la direcció de la fàbrica als representants dels treballadors en una reunió aquest dimarts.

A banda dels 480.850 automòbils, que inclouen models de la marca Seat i de la marca Audi, també se’n fabricaran 140.120 unitats més de la marca Seat fora de la planta de Martorell. Dins d’aquesta fàbrica, la línia 1, la del Seat Ibiza, construirà a partir del 8 de gener 246.330 unitats entre aquest model i el Seat Arona, el tot camí petit de la marca. En total, la fàbrica estarà oberta 223 dies.

Pel que fa a la línia 2, la del Seat León, en fabricarà 152.160 unitats amb una previsió de tenir oberta també 223 dies la planta. Finalment, la línia 3, que fabrica els Audi Q3 i A1, preveu acoblar 82.360 unitats entre els dos models amb la planta oberta durant 222 dies.

A la línia 1 la previsió és que hi hagi 27 jornades de producció addicional durant l’any. A la línia 2 es preveuen 11 dies més de producció. En canvi, la línia 3 no preveu jornades suplementàries de fabricació. Un altre acord que s’ha pres és considerar el 4 de gener com a jornada industrial col·lectiva per a tota la plantilla.

Pel que fa al segment 3, el de producció dels Audi, a partir de la setmana 20 s’eliminarà un torn de treball. Els representants dels treballadors indiquen que caldrà acordar com es reubica el sobrer de plantilla generat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]