La Seguretat Social abonarà al desembre 17.470 milions per la paga ordinària i extraordinària de les pensions, segons el Ministeri d’Ocupació. Com que l’executiu espanyol no en té prou amb les cotitzacions socials recaptades, recorrerà a 4.206 milions d’euros del préstec que el Tresor va concedir a la Seguretat Social en els pressupostos generals per a 2017 i a 3.586 milions provinents del Fons de Reserva, l’anomenada guardiola de les pensions. Després d’aquesta nova detracció, el valor del Fons de Reserva es situa en 8.095 milions d’euros, el 0,73% del PIB, segons el ministeri espanyol. La Seguretat Social afronta aquest desembre el desemborsament de la nòmina habitual més la paga extra per als beneficiaris de més de 9,5 milions de pensions. A aquesta xifra se suma el pagament de l’IRPF de les pensions subjectes a aquest impost.

Per mantenir l’equilibri pressupostari, els Pressupostos Generals de 2017 incorporaven en la seva disposició addicional novena la concessió d’un préstec a la Seguretat Social per un total de 10.192 milions d’euros, que no reporta interessos i amb un termini màxim de cancel·lació de 10 anys, a partir de 2018, segons ha informat el ministeri espanyol. D’altra banda, després d’aquesta disposició, el Fons de Reserva de la Seguretat Social acumula a 1 de desembre un import de 8.095 milions d’euros. Des de la seva creació i fins l’1 de desembre d’aquest any, el Fons de Reserva ha generat rendiments nets que pugen a 28.932 milions d’euros, dels quals 173 milions s’han generat en el que va d’any.

El Fons de Reserva de la Seguretat Social es va crear l’any 2000 amb l’objectiu de constituir reserves que permetessin atenuar els efectes dels cicles econòmics baixos i garantir l’equilibri financer del sistema de pensions, en compliment del Pacte de Toledo. La ministra espanyola Báñez va recordar aquesta setmana que la concessió de crèdits de la Seguretat Social per garantir l’equilibri pressupostari no és una novetat en aquest exercici, ja que les lleis pressupostàries entre 1994-1999 ja incloïen clàusules similars.

