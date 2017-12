Tot just fa deu dies que la Junta Electoral va prohibir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’utilitzar les expressions ‘govern a l’exili’ o ‘consellers exiliats’ després d’un recurs presentat per Ciutadans.

En aquest context i just abans de començar la campanya electoral del 21-D, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha publicat un manifest per tal de denunciar ‘les pressions i agressions als professionals de la informació’. Així, l’ens ha explicat que la professió periodística ha patit darrerament ‘episodis de coaccions i agressions verbals i físiques’, tot i que considera que el periodisme a Catalunya no s’exerceix permanentment sota un clima d’amenaça.

Segons el comunicat, els professionals del Col·legi rebutgen i consideren ‘del tot inadmissible’ que ningú ‘es prengui la llibertat’ de marcar pautes sobre com informar. Per això, exigeixen un periodisme ‘lliure d’ingerències polítiques, judicials o policials’ i afirmen que no poden estar subjectes a ‘directrius ni amenaces de cap mena que limitin la llibertat d’informació’. El Col·legi també crida a defensar la independència i responsabilitat periodístiques i insta a les autoritats públiques a ‘garantir i assegurar’ la protecció dels professionals.

Podeu llegir el manifest complet ací:

Contra les agressions als treballadors dels mitjans de comunicació, respecte i protecció

La professió periodística ha patit darrerament episodis de coaccions i agressions verbals i físiques que han estat denunciades àmpliament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya -i pel sector de la professió- com a intolerables en qualsevol de les circumstàncies.

Tot i que el periodisme no s’exerceix permanentment a Catalunya sota un clima d’amenaça i persecució, aquestes intromissions, per poques que se’n produeixin, mereixen una condemna rotunda per part del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i pel col·lectiu que formem part d’aquesta professió.

Els drets a la llibertat d’expressió i d’informació estan protegits pel nostre ordenament jurídic com a pilars d’una societat lliure i democràtica i és per això que com a professionals fem aquesta crida:

1. A tota la ciutadania a respectar la feina dels professionals de la informació. La independència periodística no pot estar amenaçada per cap coacció ni agressió.

2. Als professionals i als mitjans de comunicació a exercir l’ofici amb la responsabilitat pròpia d’un moment com el que es viu, sempre sota les directrius del Codi Deontològic.

3. A les autoritats públiques a garantir i assegurar la protecció dels professionals que exerceixen el periodisme.

Qualsevol coacció, agressió o desprotecció dels professionals dels mitjans ens debilita i no contribueix a garantir els drets a la informació que la nostra societat reivindica.

Contra les pressions als periodistes, més respecte i cap ingerència

Els professionals del periodisme rebutgem, i considerem del tot inadmissible, que ningú es prengui la llibertat de decidir com hem de fer la nostra feina, i menys que ens marquin les pautes de com s’ha d’informar. Per aquesta raó, com a professionals del periodisme, fem la següent crida:

1. Exigim exercir i preservar un periodisme lliure d’ingerències polítiques, judicials o policials, que atemptin contra la llibertat d’expressió i informació.

2. Demanem respecte per la feina que fem els periodistes, tant dels mitjans públics com privats. No podem estar subjectes a directrius ni amenaces de cap mena que limitin la llibertat d’informació.

3. Reclamem a les autoritats públiques que garanteixin els drets a la llibertat d’expressió i d’informació i que permetin als periodistes exercir amb aquesta llibertat el periodisme.

El Dret a la informació de la ciutadania és un pilar bàsic per a la democràcia i la nostra és una feina de servei essencial. Només una informació professional i responsable, compromesa amb el Codi Deontològic, i lliure d’agressions i pressions, serà la garantia d’independència i pluralitat.

