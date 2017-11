La vinyeta d’ahir de Forges a El País va generar molta polèmica per la banalització que feia de la repressió contra l’1-O. En el dibuix es veu un home que carrega una estelada. La flaccidesa del pal provoca que la bandera li acabi buidant un ull. La imatge és una referència clara a Roger Español, el noi que va perdre la visió d’un ull per l’impacte d’una pilota de goma disparada per la policia espanyola.

Ací podeu veure la vinyeta:

Forges va rebre una pluja de crítiques. David Fernàndez, ex-diputat de la CUP, va ser un dels més durs i va acusar el dibuixant de manca de decència i sensibilitat. ‘Banalitzar el dolor. Riure’s del sofriment. Vantar-se de la impunitat. Roïndat’, va reblar.

A la estelada, le falta una barra. A Roger, la visión de un ojo. Y a ti, decencia y sensibilidad para con la víctima de una bala de goma por disparo policial. Banalizar el dolor. Reirse del sufrimiento. Jactarse de la impunidad. Ruindad. — David Fernàndez #1-O (@HiginiaRoig) November 27, 2017

