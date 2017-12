Aquest migdia s’han descarregat desenes de tanques metàl·liques a les portes del Museu de Lleida, a requeriment dels Mossos d’Esquadra, que també han deixat una parella d’agents de forma permanent davant de l’equipament. Fonts de la policia han afirmat que han de vetllar per garantir la seguretat davant l’imminent operatiu de trasllat de les obres en litigi que el jutge d’Osca ha ordenat que es faci demà.

Cal recordar que a través de les xarxes socials s’ha estès una convocatòria anònima, amb el suport de la CUP i els Comitès de Defensa de la República, que convida a trobar-se a dos quarts de vuit del matí davant del museu per ‘fer un cafè’, una mobilització que pot reunir desenes de persones per mostrar el seu rebuig a l’entrega de les quaranta-quatre obres en litigi que fa dècades que són a la capital del Segrià.

El batlle de la ciutat, Àngel Ros, s’ha desplaçat aquest migdia fins a les portes del museu, on ha explicat que les tanques les han sol·licitat els Mossos d’Esquadra a l’empresa que subministra aquests elements per actes públics a la ciutat per una qüestió de ‘precaució policíaca’. ‘Per part de l’ajuntament no s’ha donat cap ordre de situar tanques ni la Guàrdia Urbana està en cap dispositiu especial per una possible entrada al Museu’, ha assegurat. El paer en cap també ha dit que, si finalment l’operatiu es porta a terme, espera ‘que no hi hagi cap tipus d’incident’.

La providència que dijous va emetre el jutge autoritza la Guàrdia Civil a recollir els béns a partir d’aquesta mitjanit, fins i tot fent ús de la força, si cal. Ningú sap del cert en quin moment es presentarà la comitiva de la policia judicial amb els tècnics d’Aragó. Des del museu, però, recorden que el pla de treball presentat pel mateix executiu aragonès preveu que l’operatiu comenci a les vuit del matí.

Ros confia que es paralitzi el trasllat de les obres

El batlle de Lleida ha confiat que els recursos presentats contra el trasllat a Sixena de les obres d’art en litigi que es troben al Museu de Lleida prosperin i que se’n ‘paralitzi’ el trasllat.

En declaracions als mitjans, Ros ha explicat que el que hi ha sobre la taula és l’execució d’unes mesures cautelars, que ha assegurat que no s’escauen perquè no hi ha risc per al bé a protegir. Segons el seu parer, aquest risc no existeix, atès que el Museu de Lleida ofereix la mateixa seguretat que hi podria haver a qualsevol altre museu i, en tot cas, ha apuntat que ‘gairebé hi ha més risc vinculat al trasllat’.

Quant a la convocatòria anònima per a ‘fer un cafè’ de demà al matí, Ros ha expressat el seu ‘respecte al dret de manifestació’, a la qual s’ha sumat la CUP, sempre que es manifestin ‘dins del respecte’. El batlle ha confirmat que ell hi serà també, al Museu, en els moments que consideri ‘importants’.

Ros ha explicat que hi ha quatre recursos presentats contra el trasllat a l’Aragó de les quaranta-quatre en litigi que són al Museu de Lleida, presentats per la Generalitat, el consorci del museu, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida. Ha confiat que fins demà ‘hi pugui haver alguna resolució d’un d’aquests recursos que paralitzi el trasllat de les obres’.

En el seu cas, ha explicat que el seu recurs defensa que l’article 155 de la Constitució espanyola ha servit per ‘restaurar l’odre constitucional’ però, en canvi, assegura que no es preveu per decidir sobre contenciosos entre administracions o administracions i particulars.

