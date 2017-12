Almenys dos palestins han mort i centenars han resultat ferits a causa dels bombardejos israelians a la franja de Gaza i a Cisjordània, segons que ha informat l’Autoritat Nacional Palestina. Els equips de rescat han trobat aquesta matinada els cossos dels dos membres de Hamas, de 28 i 30 anys.

Aquesta jornada de violència a l’Orient Mitjà té lloc arran de la crida d’ahir de Hamas a la tercera intifada, com a protesta del reconeixement dels Estats Units de Jerusalem com a capital d’Israel, malgrat l’oposició de la comunitat internacional. La jornada de protesta de divendres ja es coneix amb el nom del ‘dia de la ira’.

Ahir, el ple del Consell de Seguretat de les Nacions Unides va condemnar la decisió de dijous Washington de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel i de traslladar l’ambaixada dels EUA de Tel-Aviv a Jerusalem. Malgrat la condemna internacional, Washington no cedeix i considera la reacció com a una mostra d”hostilitat contra Israel’.

La decisió dels Estats Units trenca de manera directa amb l’ONU que considera que Jerusalem ha de ser la capital de l’estat israelià i palestí. Diversos aliats havien recomanat a Trump que no fes el pas perquè enterrava qualsevol oportunitat d’assolir la pau a la regió.

