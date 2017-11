Un grup de pares d’alumnes de l’escola Lestonnac (Lleida) denuncien que agents de la policia espanyola han regalat pilotes de goma als infants perquè juguin a l’hora del patí. Segons els pares, els nens han estat jugant durant dies amb el material dels antiavalots.

«Alguna d’aquestes pilotes va ser requisada encertadament pel personal docent de l’escola i posteriorment els tutors van informar els alumnes que no podien jugar amb pilotes que no fossin les destinades per la mateixa escola a les hores estipulades per a cada curs», afirmen.

Els agents fa dies que fan guàrdia al mateix carrer on hi ha l’accés al col·legi. A les hores d’entrada i sortida dels alumnes de Lestonnac és quan aprofiten per lliurar les pilotes. Un comportament que els pares defineixen de ‘greu’ i que els ha generat ‘malestar’.

«Ens indigna enormement que un material prohibit a Catalunya des del 2014, on la policia nacional les va utilitzar en les càrregues efectuades a l’Escola Ramon Llull de Barcelona el passat 1 octubre, causant a un jove la pèrdua de visió en un ull per l’impacte d’una d’aquestes pilotes, hagi estat recentment i durant uns dies material de joc d’alguns dels nostres fills al col·legi a conseqüència de la negligència d’uns policies de servei que es dediquen a regalar tan alegrement aquestes pilotes de goma als alumnes», conclouen

