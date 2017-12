L’autopista AP-7 registra cues de fins a set quilòmetres en sentit La Jonquera. A les sis del matí, un cotxe s’ha accidentat prop de la sortida de Girona sud, al terme municipal de Vilablareix. El cotxe sinistrat s’ha incendiat i han mort dues persones. Els Mossos estan investigant els fets per esbrinar-ne les causes.

En primera instància s’ha tallat totalment la circulació a la AP-7 en sentit nord, però a dos quarts de vuit del matí s’ha reobert un carril. Podeu consultar l’estat del trànsit ací.

Entre els conductors atrapats hi ha centenars de cotxes que es dirigeixen cap a la capital de Bèlgica per participar a la manifestació ‘Omplim Brussel·les’, convocada demà per ANC i Òmnium.

Molts usuaris alerten de l’accident a través de les xarxes socials i recomanen evitar la congestió passant per la veïna N-II.

Parats al mega-pollo de l'AP7.

Sortiu de l'autopista els que pugueu.

Però res evitarà que conquerim Brussel.les ni ens detindraaaaaaaaaaaaaaaaaaa pic.twitter.com/FKXufd4HkG — Lluís Carrasco (@LluisCarrasco) December 6, 2017

Accident a AP7 alçada sortida 7 #RoadToBrussels pic.twitter.com/M4WEml4D5p — Jordi Cat (@JordiCat2017) December 6, 2017

