El batlle de Fonollosa (Bages), Eloi Hernàndez (ERC), ha estat citat a declarar com a investigat el proper 8 de gener al Jutjat d’Instrucció número 2 de Manresa per un presumpte delicte de desobediència. Així ho ha fet públic el mateix Hernàndez, tot i que desconeix els motius pels quals se li atribueix aquest delicte perquè encara no té la còpia de les actuacions de la jutgessa.

Fonollosa és una de les quatre poblacions del Bages que el passat 1-O va patir la violència policial i, de fet, tant els veïns lesionats com l’Ajuntament van presentar una denúncia davant del mateix jutjat de Manresa. En aquest sentit, Hernàndez creu que la decisió de la jutgessa s’emmarca en la investigació que està duent a terme arran d’aquestes denúncies i considera que la seva citació ve motivada per ‘no impedir la celebració del referèndum’.

El batlle s’ha mostrat sorprès per la seva citació, ja que considera que precisament els veïns de Fonollosa van ser ‘les víctimes de l’atac que es va produir l’1 d’octubre’ a la població. Hernàndez s’ha mostrat convençut que l’únic que ha fet és ‘escoltar la gent, estar al seu costat i permetre que el poble es pogués expressar lliurement i democràticament’. En aquest sentit, el batlle denuncia que aquesta citació és ‘un símptoma de la qualitat democràtica de l’estat espanyol’.

Tot i no tenir els detalls de les actuacions, Hernàndez, que ja ha consultat el cas amb el seu advocat, creu que la citació s’emmarca en la investigació que està duent a terme la titular del jutjat d’instrucció número 2 de Manresa arran de la denúncia col·lectiva que va presentar una cinquantena de ferits del Bages durant les càrregues policials de l’1-O. De fet, l’Ajuntament de Fonollosa també va presentar una denúncia per les destrosses que va patir l’edifici consistorial durant l’actuació de la Guàrdia Civil. La citació està fixada pel dilluns 8 de gener de 2018 però Hernàndez ha avançat a l’ACN que han demanat un ajornament per ‘motius logístics de l’advocat’.

