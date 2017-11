El secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat a Twitter que la Generalitat de Catalunya presentava un superàvit del 0,06% el mes de setembre, quan l’estat espanyol va decidir d’intervenir les finances catalanes.

A la piulada, hi ha adjuntat l’informe mensual de la comptabilitat estatal en què ha destacat aquesta dada. El setembre de l’any anterior hi havia un dèficit del 0,24%. Així mateix, Aragonès hi adjunta un altre document, en aquest cas del Ministeri d’Hisenda i de Funció Pública, en què s’especifica que el mes de setembre d’enguany la Generalitat pagava els seus proveïdors en un termini mitjà de 26,61 dies, mentre que l’estat espanyol els pagava a 36,99 dies.

