Les vendes de les botigues comercials en el mes d’octubre a Catalunya, coincidint amb la celebració del referèndum, van caure un 3,9% en relació amb el mateix mes de l’any passat, segon les dades de la sèrie original publicades aquest dimarts per l’institut d’estadística espanyol. En el conjunt de l’estat espanyol, la caiguda ha estat de l’1,2%. Sense tenir en compte les vendes de les estacions de serveis, on majoritàriament s’inclou la comercialització de gasolines, la caiguda ha estat a Catalunya del 4,3%. En el mes de febrer d’aquest any, les vendes del comerç al detall van caure també un 3,9%, igual que aquest mes d’octubre, i desagregant les estacions de serveis el retrocés de vendes es va enfilar fins al 4,4%, una dècima més alta que aquest octubre i de moment la caiguda més alta d’aquest any i també la més alta des del juny del 2013.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) desagrega per sectors el resultat de les vendes del mes d’octubre a preus constants (eliminant l’impacte de l’IPC) o de la sèrie original que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El sector d’equipament personal ha estat el que pitjor comportament va tenir en el mes d’octubre amb una caiguda de les vendes del 10,2% en relació amb l’octubre de l’any passat. L’equipament de la llar va reduir les vendes en un -7,2% en taxa interanual i l’alimentació és el sector que menys va veure baixar les vendes a l’octubre en un -2,3%.

En el conjunt de l’estat espanyol, les vendes a l’octubre també cauen, tot i que en menor intensitat que a Catalunya. Així, el descens de vendes amb estacions de serveis incloses i amb sèrie original a l’estat espanyol ha estat de l’1,2% contra el -3,9% de Catalunya, i en l’estadística sense tenir en compte les estacions de serveis el retrocés de vendes a l’estat espanyol ha estat de l’1,2% quan a Catalunya ha estat del 3,9%. Per sectors, a l’estat espanyol l’equipament personal ha retrocedit en vendes un 7,3% mentre que a Catalunya han baixat el 10,2%. En equipament de la llar, les vendes a l’estat espanyol han crescut l’1,8% mentre que a Catalunya baixaven el 7,2% i el sector de l’alimentació les vendes han registrat un comportament pla a l’estat espanyol mentre que a Catalunya han retrocedit el 2,3%.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]