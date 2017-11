La Generalitat va gastar menys del que va ingressar en els tres primers trimestres d’aquest any. Així, fins al mes de setembre, els comptes de la Generalitat van registrar un superàvit de 140 milions d’euros, el 0,06% del PIB, segons ha informat el Ministeri d’Hisenda. Amb aquest superàvit, la Generalitat obté el seu tercer resultat positiu consecutiu en els seus comptes. Des del mes de juliol, quan es van liquidar de manera definitiva els comptes de l’exercici del 2015 del sistema de finançament per part del Ministeri d’Hisenda, la Generalitat ha entrat en una situació de superàvit.

El dèficit de l’estat espanyol, en aquest cas amb xifres fins a l’octubre, s’ha situat en 12.867 milions d’euros, l’1,10% del PIB, 0,94 punts percentuals per sota del 2,04% del PIB fins a l’octubre del 2016. Hisenda explica que la millora dels comptes de l’estat espanyol s’explica bàsicament per l’increment dels recursos no financers, principalment pels impostos que augmenten un 4% i el descens del 3,2% de les despeses no financeres. Increment de la recaptació impostos propis. La forta recaptació dels impostos propis de la Generalitat també han ajudat a mantenir el superàvit dels comptes catalans. Així, els impostos vinculats a l’activitat econòmica han registrat increments per sobre del 20%.

La recaptació fins al setembre en concepte de transmissions patrimonials s’ha situat en 1.135,9 milions d’euros, amb un increment del 27,2% en relació amb el mateix període de l’any passat. En concepte d’actes jurídics documentats, la recaptació ha estat de 362,1 milions d’euros, el 24,2% més que els tres primers trimestres del 2016. En donacions i successions s’han obtingut 360,6 milions d’euros, el 9,2% i en recaptació en impost sobre Patrimoni 492,2 milions d’euros, l’1,7% més.

