La Fundació Gala-Salvador Dalí ha acabat el catàleg raonat de l’obra pictòrica de l’artista després de disset anys d’investigació. En total, s’han catalogat un miler de peces, 320 de les quals es troben en mans de la institució. El projecte també documenta 36 obres desaparegudes i 9 més que van ser destruïdes.

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha destacat la importància de la iniciativa i ha explicat que, a hores d’ara, tenen en estudi alguns olis però que difícilment preveuen localitzar noves obres del geni que no estiguin incloses a la base de dades. La presentació del darrer tram del catàleg (que recull les obres d’entre el 1965 i el 1983) s’ha fet coincidir amb la renovació del format i el disseny l’eina de consulta en línia, que des d’aquest dilluns és més ‘accessible’ per als usuaris. L’ens treballa ara en la catalogació de l’obra gràfica i escultòrica de l’artista.

Després de disset anys d’investigació, la Fundació Gala-Salvador Dalí ha acabat el cinquè i últim tram del catàleg raonat de l’obra pictòrica de l’artista. Es tracta del període que abasta des de l’any 1965 fins al 1983, quan el geni deixar de pintar. En total, s’han catalogat 233 obres. La majoria de les peces que conformen aquesta etapa estan en mans de la fundació.

En xifres globals, la catalogació feta de tota l’obra de Dalí compta amb un miler de peces. D’aquestes, 320 són al fons de la institució, 36 consten com a desaparegudes i 9 més van ser destruïdes. Per trams, el primer presentat l’any 2004 compta amb un total de 267 obres d’entre el 1910 i el 1929. El gener de 2007 es va presentar el segon, que va catalogar 222 peces dels anys 1930 fins al 1939. L’any 2011 es va fer públic el tercer tram del catàleg que consta de 140 obres entre el 1940 i el 1951 i el 2014 es va presentar el quart, amb 138 peces del 1952 fins al 1964.

Una catalogació molt completa

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha remarcat la importància del projecte que es va començar a gestar l’any 2000 i que permet tenir una visió global de tota la creació del geni. Aguer ha explicat que tenen una desena de peces en estudi però dubta que la xifra total del catàleg es pugui incrementar en els anys vinents. Pel que fa a la possibilitat de localitzar peces inèdites, la responsable dels Museus Dalí afirma que creuen que el catàleg és molt complet i que dubten que es puguin trobar noves obres. Malgrat això, admet que ‘amb Dalí és molt difícil fer afirmacions categòriques’.

Per la seva banda, la cuidadora en cap de la fundació, Carme Ruiz, ha destacat el paper que va tenir el desaparegut pintor i director dels Museus Dalí, Antoni Pitxot, en el procés de catalogació de l’obra del geni. En aquest sentit, ha dit que les seves aportacions han constituït una eina de gran valor i un ‘testimoni directe’ del procés de creació de l’artista, especialment durant el període dels anys 70.

Un disseny web ‘més accessible’

La presentació de l’últim tram del catàleg s’ha fet coincidir amb la renovació del format de consulta del projecte. La consulta en línia (que en un futur es podria fer també en paper) ofereix un disseny més ‘accessible’ al públic, relacionant peces i també fent més senzilla la cerca. I és que la voluntat de la fundació és no només posar-lo al servei dels investigadors sinó també del públic en general. Per això, la nova visualització mostra el llistat de pintures en forma de mosaic per afavorir el reconeixement immediat de l’obra i permetre tenir una ‘visió global’ del procés artístic del pintor.

El catàleg es pot consultar de manera gratuïta a través del web de la fundació i és accessible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). La coordinadora del Centre d’Estudis Dalinians, Fiona Mata, ha assegurat que es tracta d’un projecte amb ‘vida pròpia’ que els permet anar modificant informació sobre procedències o dates i que ha estat font d’inspiració per a altres museus del món. De fet, quan es va idear era una iniciativa ‘pionera’ que es va basar en el catàleg raonat no digitalitzat de Joan Miró i l’elaborat per la Tate Gallery de Londres sobre William Turner.

Les escultures i l’obra gràfica La Fundació Gala-Salvador Dalí també treballa des de fa temps en la catalogació de les obres gràfiques i escultòriques de l’artista. Aguer ha apuntat que de cara a l’any vinent preveuen presentar el primer tram del catàleg d’escultures fetes per Dalí. ‘Es tracta d’uns processos molt més complexos que els de l’obra pictòrica’, ha remarcat Aguer.

