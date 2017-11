L’Hospital Trueta ha incorporat nous aparells al Servei d’Anatomia Patològica per al tractament de pacients amb càncer. Fins ara hi havia una petita secció de biologia molecular que era insuficient per abastir les necessitats de la regió sanitària i les mostres s’havien d’enviar a analitzar a laboratoris de Barcelona. Gràcies a una donació de 23.000 euros de la Fundació Oncolliga s’han pogut adquirir nous aparells i ampliar així aquesta àrea. Una de les novetats és que per primer cop l’hospital pot fer biòpsies líquides, unes proves que s’han començat a fer a pacients amb càncer de pulmó i que, amb una simple extracció de sang, permeten obtenir uns biomarcadors molt valuosos per fer el seguiment de la malaltia i el seu tractament. ‘Guanyem dies i segurament setmanes; ara ja podrem saber des d’aquí si els pacients han de rebre un tractament concret’ perquè no caldrà enviar-ho a Barcelona, ha assenyalat el cap del servei d’Anatomia Patològica ICS-IAS, Eugeni López-Bonet. A la demarcació de Girona, el Trueta és l’únic centre hospitalari que pot fer aquests estudis moleculars.

Amb els nous aparells, l’hospital Trueta pot assumir l’estudi dels biomarcadors de totes les mostres generades a l’àrea sanitària de Girona i millorar en el diagnòstic dels pacients oncològics, tot facilitant als professionals el seguiment de la malaltia i tractament. Entre les tècniques que es fan a la nova secció de biologia molecular, destaca la biòpsia líquida que evita haver de fer les biòpsies de teixit així com l’anestèsia i les molèsties que comporta al pacient. A vegades, fins i tot, hi ha la complicació d’extreure mostres de teixit de llocs de difícil accés. Una dificultat que queda superada amb aquesta tècnica. Segons ha explicat el cap de servei d’Anatomia Patològica ICS-IAS, Eugeni López-Bonet, Eugeni López-Bonet, amb una simple extracció de sang s’obté l’estudi molecular per comprovar si hi ha algun gen alterat i determinar així el tractament més adient per al pacient. ‘Amb l’enviament de les mostres a Barcelona, implicava un trajecte i la càrrega de feina dels laboratoris d’allà, que endarrerien el diagnòstic; ara guanyem dies i possiblement setmanes’, destaca.

El metge especialista serà qui decidirà si és necessari fer aquesta prova i amb quina periodicitat. Actualment aquestes proves estan pensades per als tumors pulmonars però la tecnologia de l’àrea de biologia molecular del Trueta també permet estudiar el càncer de còlon i aviat el de pell. Segons López-Bonet, ‘serà progressiu i cada vegada hi haurà més pacients de càncer que se’n podran beneficiar’. La pimera donació d’Oncotrail al TruetaLa incorporació del nou material s’ha pogut fer gràcies a una donació de 23.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona. Concretament, els diners provenen dels donatius fets pels equips participants en la cursa solidària Oncotrail d’aquest any. És la primera vegada que part d’aquestes donacions es destinen a l’hospital Trueta, que depèn directament de l’ICS. El director de l’Oncotrail, Lluís Comet, ha recordat que la seva funció és ‘ajudar a millorar les condicions dels pacients de càncer’ i creu que és un ‘encert’ haver invertit per primer cop en aquests nous equipaments perquè permetrà ‘guanyar temps’ en els tractaments.

També ha dit que confien poder seguir fent aportacions a l’hospital en les pròximes edicions. En la darrera edició de la cursa, l’Oncotrail va aconseguir una xifra rècord de donatius i va superar els 200.000 euros. En les cinc edicions celebrades fins ara s’han recollit més de 622.000 euros a partir de donatius dels participants i la col·laboració de voluntaris. Des de l’hospital Trueta, la seva directora Glòria Padura, ha agraït aquesta donació tot subratllant que permetrà avançar en el tractament i el diagnòstic precoç de càncers.

