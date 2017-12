La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra han citat a declarar els agents que es van encarar a guàrdies civils a Castellgalí (Bages) en el referèndum de l’1 d’octubre, tal com avança el diari ‘Ara’ i ha pogut confirmar l’ACN.

Els agents han rebut una citació per comparèixer el dilluns vinent al complex central d’Egara en el marc d’una informació reservada sobre la seva actuació durant l’1-O. La DAI ha citat diversos agents, alguns dels quals ja han declarat, en el marc de les investigacions sobre el compliment de les instruccions de la Prefectura de Policia per impedir l’obertura dels centres electorals l’1 d’octubre, tal com havia ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, diversos jutjats catalans han obert diligències per denúncies contra els Mossos per la suposada passivitat en permetre l’obertura de col·legis electorals l’1-O.

