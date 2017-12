Compromís ha presentat una proposta a les Corts Valencianes perquè el Consell inste el Govern espanyol a investigar la quantitat total de diners republicans confiscat pel franquisme després del cop d’Estat de 1936, el que Franco va denominar “el fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic “.

La coalició vol que es determine el nombre de persones afectades per aquesta confiscació perquè puguen recuperar els seus diners i que, d’aquesta manera, “el Govern pague el seu deute amb les víctimes del franquisme”.

La diputada de Compromís Marian Campello ha assenyalat en un comunicat que la confiscació dels diners republicans “tenia un doble objectiu: l’obtenció de recursos per a un règim en greu situació de crisi després del conflicte bèl·lic i l’aplicació d’una mesura més de repressió contra els i les demòcrates vençuts en la guerra “.

Així, les autoritats franquistes van promulgar la Llei de Bloqueig de Comptes Bancaris al juliol de 1937 per “fer efectiva la confiscació d’uns diners que suposava un sistema monetari totalment al marge del de la República”.

Més endavant, amb la Llei de Desbloqueig dels Comptes Bancàries, “van ser anul·lats tots els bitllets emesos pels governs republicans després del cop d’Estat, la qual cosa va portar a moltíssimes famílies a la més absoluta misèria”, ha denunciat la parlamentària.

“Un cop reinstaurada la democràcia, diverses lleis van fer justícia sobre els béns i els drets confiscats a partits polítics i sindicats afectats per la repressió franquista, mentre que els particulars afectats per la confiscació dels seus estalvis no van aconseguir una reparació equiparable dels seus drets”.

Campello ha subratllat a més que la llei de 2007 per la qual es reconeixen drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura “tampoc va incorporar disposicions que podrien haver resolt la qüestió dels diners confiscat”.

Per tot això, des de Compromís exigeixen que “el Govern de Rajoy faça una reparació dels drets i béns dels afectats”, que investigue quin va ser el total dels diners confiscat i, en base a això, modifique la normativa perquè es reconega el paper moneda i altres signes confiscats pel règim franquista, a més del dret de reparació als particulars afectats per la confiscació dels seus diners.

“És indispensable que, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat, l’Estat espanyol estudie i habilite mesures per a la recuperació dels béns dipositats en les caixes d’estalvis valencianes”, ha recalcat la diputada de la coalició.

