Uns dos-cents periodistes i representants de mitjans de comunicació han respost aquest la crida del Grup de Periodistes Ramon Barnils, de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, de Som Atents i del Sindicat de Periodistes de Catalunya en defensa de la llibertat de premsa, arran de ‘l’actuació desproporcionada’ del govern espanyol a l’entorn de la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre.

A través d’un manifest que han llegit els periodistes Mònica Terribas i Jordi Évole davant la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, s’ha afirmat que la llibertat de premsa és un dels pilars fonamentals del sistema democràtic i s’ha recordat que, com la llibertat d’expressió, és un principi reconegut per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i per la constitució espanyola.

Els periodistes han rebutjat les coaccions que han rebut en els darrers dies companys de professió en el marc de la cobertura d’esdeveniments informatius vinculats a l’1-O, així com les pressions a les redaccions i els advertiments judicials.

