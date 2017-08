El diari La Razón acusa avui a la portada el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la batllessa de Barcelona, Ada Colau, d’assignar a la manifestació de dissabte ‘llocs estratègics als rebentadors de l’ANC’. El titular va acompanyat d’una fotografia on es veu una part del passeig de Gràcia on alguns manifestants porten estelades. ‘A la imatge es veu clarament que el bloc independentista ocupa el lloc adequat per a llançar els seus missatges contra el rei i contra el govern [espanyol]’, diu el subtítol.

Aquesta portada és el darrer atac contra el procés independentista de part de la premsa de Madrid, aprofitant els atemptats de Barcelona i Cambrils. De totes maneres, La Razón ha topat a Twitter amb una explicació que desmunta aquesta pretesa teoria. El fotògraf de l’agència EFE que va captar la imatge, Alberto Estévez, ha escrit: ‘Companys de La Razón, em sap greu corregir-vos, però la foto de la portada d’avui no és la correcta per a il·lustrar les vostres tesis.’

Ací podeu llegir-ne tota l’explicació:

Compañeros de @larazon_es , siento tener que corregiros pero la foto de la portada de hoy no es la correcta para ilustrar vuestra tesis (1) — Alberto Estévez (@albertoesar) 28 d’agost de 2017

Soy el autor de esta foto. Esa gente con esteladas estaba situada en la calle Provenza. La cabecera estaba en Caspe. Son 7 manzanas… (2) pic.twitter.com/yXsuXMHtPv — Alberto Estévez (@albertoesar) 28 d’agost de 2017

7 manzanas del Eixample son más de 800 metros. De hecho, cuando hice la foto, yo tenía la cabecera a dos manzanas detrás de mi (3) — Alberto Estévez (@albertoesar) 28 d’agost de 2017

No quiero dudar de vuestra información. Había muchos grupos con esteladas (y muchas esteladas sin agruparse) y alguno cerca de la cabeza (4) — Alberto Estévez (@albertoesar) 28 d’agost de 2017

Pero justo el grupo que sale en la foto poco podía hacer a esa distancia (5) — Alberto Estévez (@albertoesar) 28 d’agost de 2017

