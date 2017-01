El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha enviat una carta als companys del Partit Popular Europeu perquè no assisteixin a la conferència que demà oferiran el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president Oriol Junqueras i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva al Parlament Europeu. La carta l’ha filtrada l’eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa.’

En la carta, Pons que el referèndum no només és un atac a Espanya sinó a Europa, i que podria suposar un precedent ‘perillós’ per a la unitat de molts països europeus. Diu que la llibertat d’expressió és un dret, però no quan ‘els fets històrics són substituïts per mites’. I fa un prec: ‘Us demano que no hi assistiu. La vostra presència podria ser utilitzada per crear la falsa impressió que el Parlament Europeu dóna suport al referèndum il·legal’.

González Pons reitera la seva demanda i gairebé suplica que no hi vagin: ‘Us ho demano com un veritable suport a Europa i a tot el que Europa significa: llibertat, democràcia i respectes per la llei. Us ho demano com a col·lega. I encara més, us ho demano com a amic’.

Cliqueu damunt de la imatge per veure la carta gran:

I vegeu-la ací, en el piulet de Ramon Tremosa:

Foto sala PE amb 350 cadires on demà parlen el #presidentPuigdemont @KRLS, VP @junqueras i FM @romeva… Malgrat intents boicot del PP… pic.twitter.com/QBff1Oi0Fc — Ramon Tremosa (@ramontremosa) January 23, 2017

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]