La resposta del govern espanyol a la mobilització massiva de l’independentisme per la Diada no ha tardat ni 24 hores en arribar. La fiscalia, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la delegació del govern espanyol a Catalunya, ha advertit a més de mil càrrecs públics catalans.

El govern en ple ha rebut les notificacions judicials aquest migdia. La querella de la fiscalia inclou els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, el qual pot incloure penes de presó.

Els membres sobiranistes de la mesa del parlament han rebut la notificació del TSJC. Aquesta notificació ha arribat a tots els membres de la mesa, als quals s’avisa que han ‘d’impedir o aturar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada’. A més, el TSJC també ha notificat als membres de la mesa que ha admès a tràmit la querella que va presentar la fiscalia contra ells. En aquest cas, la notificació ha arribat a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, a Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

El TSJC també ha notificat al director de TV3, Vicent Sanchis, que si col·laborà amb la preparació o organització del referèndum, incorrerà en possibles responsabilitats, inclosa la penal. Televisió de Catalunya no ha deixat d’emetre l’anunci del govern que crida a la participació del referèndum.

L’altre front obert són els batlles que han mostrat la seva predisposició a cedir locals per a facilitar la participació de la ciutadania en el referèndum. La delegació del govern espanyol a Catalunya ja ha començat a enviar notificacions, i com a resposta alguns batlles han estripat o obviat les advertències judicials i han reiterat el seu compromís amb la Generalitat i la ciutadania.

Pel que fa als Mossos d’Esquadra, la fiscalia ha ordenat al major del cos, Josep Lluís Trapero, que els mossos col·laborin amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil en la cerca i retirada de les urnes del referèndum i tot el material, com ara les butlletes.

El TC es pronuncia contra la llei de transitorietat i el codi tributari

A Madrid, el Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit els recursos d’inconstitucionalitat de govern espanyol contra la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república i contra la llei del codi tributari –que desenvolupa la hisenda catalana–.

El TC no té competències per a suspendre la llei de transitorietat, ja que està subjecte a la nova legalitat catalana. No obstant això, el codi tributari sí que ha quedat suspès, ja que s’atén encara a la legalitat espanyola.

