La Fiscalia Superior de Catalunya s’ha reunit avui amb el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, i el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, per demanar-los que evitin el referèndum de l’1 d’octubre.

El fiscal general de l’estat, José Manuel Maza, va dictar divendres passat un ofici en què demanava als màxims responsables dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia espanyola que, en el marc de les seves funcions de policia judicial, elaboressin atestats en ‘qualsevol actuació d’autoritats, funcionaris públics o de particulars’ dirigida a ‘l’organització del referèndum’. Maza també va ordenar que intervinguessin ‘els efectes del delicte’, en relació a urnes, paperetes o altres materials.

Maza va remetre aquest escrits al fiscal superior de Catalunya i als quatre fiscals en cap provincials. En l’ofici, el fiscal concloïa que ‘la falta de competència’ de Catalunya per ‘convocar consultes, fins i no tot no referendàries, que tractin sobre qüestions que afecten l’ordre constituït i el fonament mateix de l’ordre constitucional, és un notori i, indubtablement, de coneixement indiscutible per part de tots aquells que tenen alguna responsabilitat pública’. Per això, afegia que ‘queda fora de tot dubte la il·legalitat de qualsevol acte dirigit a la celebració del referèndum d’autodeterminació’.

L’ofici de Maza demanava als quatre fiscals en cap provincials que notifiquessin la instrucció general als màxims responsables dels tres cossos policials de cada demarcació ‘per a la seva remissió a les unitats subordinades’, amb el mateix objectiu.

Cal recordar que després de suspendre la llei del referèndum i el decret de convocatòria, el Tribunal Constitucional va advertir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els membres del seu govern, els 947 alcaldes de Catalunya, uns 70 alts càrrecs de l’administració, entre els quals el major Trapero, i els responsables dels mitjans públics catalans TV3 i Catalunya Ràdio.

