El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat avui els membres de la mesa del parlament la resolució del Tribunal Constitucional espanyol contrària a la llei del referèndum aprovada la setmana passada. Aquesta notificació ha arribat a tots els membres de la Mesa, als quals s’avisa que han ‘d’impedir o aturar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada’. A més, el TSJC també ha notificat als membres de la mesa que ha admès a tràmit la querella que va presentar la fiscalia contra ells. En aquest cas, la notificació ha arribat a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, a Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

En conferència de premsa al Parlament de Catalunya, els membres sobiranistes de la mesa han denunciat l’ofensiva judicial de l’estat espanyol per intentar aturar l’1-O. La presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que la fiscalia i el govern espanyol volen convertir en la mesa en un TC en miniatura. ‘Volen que ens autocensurem. Nosaltres ens neguem a actuar com a censors d’un govern que és incapaç de lidar amb els problemes polítics’, ha afirmat.

Forcadell s’ha congratulat que el TSJC hagi descartat la imputació del delicte de malversació de fons, tal com demanava la fiscalia. ‘Era un sense sentit. Un delicte que comporta penes de presó’, ha dit. Per tant, el tribunal ha obert diligències contra Forcadell, Nuet, Barrufet, Guinó i Simó per uns presumptes delictes de desobediència i prevaricació.

En la seva intervenció, el secretari tercer, Joan Josep Nuet, ha volgut denunciar que l’intent d’imputar el delicte de malversació de fons té la voluntat, per part de l’estat espanyol, de ‘destrossar-nos la vida, perquè saben que les nostres idees són difícils de destrossar. Volen acabar amb nosaltres.’ Nuet ha recordat que el ‘PP i els seus instruments’ no fan cap mena de distinció entre independentistes i no independentistes en la seva ofensiva judicial. ‘Volen acabar amb tots, fins i tot amb els que hem estat crítics amb la tramitació de les lleis de desconnexió’, ha afirmat. Davant de l’ofensiva judicial, Nuet ha instat el parlament de continuar per la via del debat, ja que ‘només en el debat trobarem el nostre camí com a país.’

