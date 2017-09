‘Votarem’. Ha estat la paraula més repetida i corejada pels centenars de milers de persones –un milers segons la Guàrdia Urbana– que han inundat el centre de Barcelona i que han format una creu multitudinària. Abans d’iniciar l’acte festiu, s’ha guardat un minut de silenci que s’ha fet en record de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost passat. Ha estat un dels moments més emotius de la tarda, ja que seguidament, l’Orfeó Català ha interpretat el cant d‘‘Els Segadors’.



Poc després de les 17.14 quatre lones han partit des de les puntes de la creu humana que conforma la manifestació de la ‘Diada del Sí’, i han començat a desplaçar-se per sobre de la gent. Les quatre lones, una amb el símbol d’una urna i la inscripció ‘Referèndum és democràcia’, una altra amb un colom i la inscripció ‘Pau i llibertat’, i les altres dues amb la paraula ‘Sí’, han recorregut els 48 trams –un per a cada comarca– fins que han arribat a confluir.

En el torn dels parlaments el president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha fet una crida a desafiar els tribunals espanyols i a votar el primer d’octubre. En aquest sentit, ha animat als catalans a declarar-se ‘insubmisos als que només busquen preservar la llibertat de la seva pàtria’.

També recordat que Catalunya ja no es regeix per la legalitat espanyola i ha assegurat i ha enviat un missatge a les institucions estatals: ‘A tots aquells que busquen desesperadament les urnes i les paperetes, us hem de dir que sabem, des de l’Assemblea, on estan. I ho sabem del cert. Aneu l’1 d’octubre a qualsevol col·legi electoral i trobareu un país que vol ser lliure.’

Una cruïlla històrica

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també s’ha adreçat a la multitud per a dir que el país es troba en una cruïlla històrica. Creu que els catalans han de triar l’1 d’octubre entre democràcia o repressió: ‘O acabar amb el règim del 78 o ser una autonomia intervinguda per les clavegueres de l’estat’. També ha alertat a l’estat espanyol que ningú no pot negar el dret universal a votar. ‘No hem tingut mai por. Per això l’1 d’octubre votarem’, ha afirmat.

‘Hola Europa’

La manifestació de la Diada ha acabat donant la benvinguda a la campanya pel sí al referèndum de l’1 d’octubre. Unes pancartes gegants verticals s’han desplegat a la plaça de Catalunya on es podien llegir els lemes: ‘Hola nou país’, ‘Hola Europa’ i ‘Hola República’. A més, els presentadors de l’acte, els actors Quim Masferrer i Marta Marco han fet una crida a participar en el primer acte unitari que donarà el tret de sortida de la campanya que se celebrarà dijous a la plaça Tarraco Arena de Tarragona.

A continuació podeu veure un resum de la Diada en forma de vídeo:

