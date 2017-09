El programa de tertúlia i anàlisi política de la televisió local d’Esplugues de Llobregat ‘Vull una resposta’, que s’havia d’emetre dijous passat, no es va emetre perquè tractava del referèndum de l’1 d’octubre. Així ho ha denunciat la conductora del programa, Magda Gregori, que ha assegurat que la direcció va ser ‘coaccionada i pressionada’ perquè el programa no es difongués en antena. No obstant això, els treballadors van decidir gravar el programa i fer-o córrer per les xarxes socials. Així ho ha anunciat Gregori en un piulet:

Si no el podem emetre per tv ho farem per altres canals. El programa censurat dijous el podeu trobar al nostre canal de Youtube. — Magda Gregori (@MagdaGregori) September 17, 2017

La conductora ha assegurat que és ‘inexplicable’ que no es pugui debatre i informar sobre el referèndum i recorda que l’1-O, considerat il·legal per les autoritats espanyoles, és ‘vigent segons la legalitat i sobirania del Parlament de Catalunya’.

Gregori ha dit que l’equip del programa setmanal, que fa sis anys que s’emet, està al costat de la llibertat d’expressió i que aquest entrebanc no els aturarà:

L'equip seguirem defensant la llibertat d'opinió i d'expressió. Per tant, continuarem fent el @VullUnaResposta. — Magda Gregori (@MagdaGregori) September 17, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]