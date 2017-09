El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha intervingut per a tancar l’acte unitari de començament de la campanya unitària del referèndum del primer d’octubre a la Tarraco Arena de Tarragona. El president s’ha manifestat convençut que Catalunya votaria i ha deixat clar que a la república catalana no es prohibiran actes, no es perseguiran urnes ni butlletes, no s’amenaçaran batlles ni s’intimidaran mitjans de comunicació.

‘Van dir que no faríem aquest acte i no únicament l’hem fet, sinó que amb la gent que hi ha aquí fora –una multitud no ha pogut entrar al Tarraco Arena perquè era ple– el podríem fer dues vegades. O tres, o tantes com faci falta’, ha dit.

Puigdemont ha ironitzat sobre la presumpta estratègia del govern espanyol de tallar la llum el primer d’octubre. ‘Que agafin una papereta i que no solament votin sinó que decideixin posar llum a una foscor que fa massa anys que dura’, ha dit. I ha afegit: ‘A Catalunya no tallem la llum ni als col·legis electorals ni a les llars vulnerables, perquè els qui tallen la llum als col·legis electorals són els que tallen la llum a les llars vulnerables’.

I, abans d’acabar, ha exclamat: ‘Fem-ho per nosaltres, pels nostres avantpassats i pels catalans que han de venir. Visca Catalunya!’

Ací podeu veure la intervenció completa de Puigdemont.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]