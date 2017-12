El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet un acte de pre-campanya a Mataró acompanyat del candidat del PP a les eleccions del 21-D, Xavier Garcia Albiol. Arran de la polèmica per la decisió de la Junta Electoral de prohibir que els membres de les meses electorals portin llaços grocs i que l’ajuntament de Barcelona il·lumini de color groc fonts i façanes, un reduït grup de persones grans amb mocadors grocs ha mirat d’apropar-se a l’hotel on el PP feia l’acte. Així i tot, agents dels Mossos d’Esquadra els ho han impedit a causa dels mocadors.

Els afectats ho han denunciat públicament a través d’un vídeo penjat a Twitter on es veu on l’agent reconeix que si no les deixen passar, és justament pels mocadors.

A l’acte, el president espanyol ha reivindicat les bondats de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. ‘L’independentisme ja no dóna més de si i cal obrir finestres perquè corri l’aire’, ha dit Rajoy. Ha dit que el procés d’independència ‘ha fet molt de mal’ a l’economia de Catalunya i que només un govern del PP aportarà ‘estabilitat i moderació’ per assegurar la recuperació.

