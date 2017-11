La Junta Electoral de Barcelona ha prohibit il·luminar de groc fonts i façanes a la ciutat, la il·luminació que es pot veure des de finals de la setmana passada per acord a l’Ajuntament dels grups de BComú, PDeCAT i ERC. D’aquesta manera, l’ens ha donat la raó al PP i Ciutadans, que va presentar un recurs que argumentava que aquesta actuació era favorable a algunes candidatures per a les eleccions del 21-D.

La Junta, però, cita l’article 50.2 de la LOREG i remarca que els poders públics no poden utilitzar imatges o expressions ‘coincidents o similars a les utilitzades en les seves campanyes per alguna entitat concurrent a les eleccions’.

El consistori va al·legar que no tenia cap interès partidista, sinó que pretenia mostrar la seva solidaritat amb les famílies dels membres del govern i de les entitats que estan empresonats.

L’Ajuntament acatarà la resolució

El govern municipal acatarà la resolució de la Junta Electoral, però considera ‘bastant ridícul’ que hi hagi forces polítiques com Cs, PPC o PSC que es dediquin a ‘perseguir’ aquest tipus d’actuacions, pensant que ‘canviant el color d’una font restituiran la normalitat democràtica del país i de la ciutat’. Laia Ortiz, segona tinent de batlle, ha considerat ‘inèdit’ el que està passant, i ha instat aquests tres partits a restaurar la normalitat política en lloc d’anar presentant recursos. ‘No sé si el problema avui està en les fonts o en el fet que hi hagi persones a la presó per motius polítics’, ha afegit.

A parer seu, el motiu de preocupació dels partits hauria de ser que tothom pogués fer campanya amb normalitat, inclosos els que estan empresonats. En tot cas, ha remarcat que per molt que s’apagui la il·luminació groga, ‘hi ha coses que no es podran apagar’.

Prohibicions anteriors

La Junta Electoral de Barcelona fa tres dies ja va obligar l’Ajuntament de la ciutat a retirar la pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics que hi havia penjada al balcó i tots els eslògans i cartells d’aquesta mena que hi hagi penjats als edificis institucionals. El mateix dia, la Junta Electoral espanyola va prohibir que els membres de les meses, els interventors i apoderats dels partits de les eleccions del 21 de desembre portin el llaç groc de suport als presos.

