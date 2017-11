Prohibir el color groc de l’enllumenat de Nadal de Barcelona. És l’última petició del PP i Ciutadans a la Junta Electoral espanyola, que aquests últims dies ja ha prohibit que els membres de les meses electorals el 21-D i dels apoderats dels partits –a petició del PSC– portin llaços grocs i ha obligat l’Ajuntament de Barcelona a retirar la pancarta que reclama l’alliberament dels presos polítics de la façana del consistori.

Uns quants usuaris de les xarxes socials han començat a piular amb ironia com a resposta a l’ofensiva de l’unionisme i les prohibicions de la Junta Electoral. L’eliminació del groc dels taxis, la prohibició de consumir alguns productes de color groc, el canvi de logotip de la CUP, la línia 4 del metro, les al·lusions al vaixell del Piulet o les referències culturals que tenen el groc com a protagonista són algunes de les bromes més citades.

En canvi, unes altres proposen de portar bufandes grogues a la manifestació de Brussel·les de dijous vinent i a l’hora d’anar a votar el dia 21 de desembre.

Vegeu-ne un recull.

Paradoxa: el periodisme groc, en canvi, gaudeix de totes les facilitats per part de qui prohibeix i empresona

Let's celebrate yellow!

Here's the beautiful #Catalan Landscape (The Hunter) by Catalan artist Joan Miró#Yellow #Groc #Amarillo@PPopular Free #PoliticalPrisoners!#Catalonia pic.twitter.com/5WeIpxWe6H

— Kit Newton (@kitnewtonium) November 27, 2017