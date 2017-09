Com un acte de defensa de la guàrdia urbana. Així és com l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha justificat el motiu pel qual ha decidit presentar al·legacions a la fiscalia en cap de Barcelona perquè quedi sense efectes la instrucció 1/2017 del 13 de setembre del 2017 en què s’insta, entre altres mesures, a requisar urnes, sobres electorals, manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals, impresos electorals o elements informàtics per part del cos policial.

‘La guàrdia urbana no ha de ser protagonista d’aquest conflicte que provoca l’Estat, vull sortir en la seva defensa i treure’ls aquest pes de sobre, ja que no tenen competències judicials i, per tant, no tenen aquesta responsabilitat’. Erra considera que la fiscalia està actuant amb ‘unes decisions polítiques i no pas jurídiques’ i creu que la guàrdia urbana de Vic té altres prioritats.

