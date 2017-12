La Junta Electoral va prendre ahir una altra decisió polèmica: va refusar la participació d’observadors internacionals el 21-D. Segons l’organisme, ‘no resulta procedent’ perquè la legislació electoral espanyola no preveu l’existència d’aquests observadors. En aquest sentit, la junta diu que només s’ha autoritzat la participació d’observadors en supòsits especials.

Paul Monaghan, diputat de l’SNP al parlament escocès i observador internacional durant l’1-O, ha expressat el seu enutj després de conèixer la decisió de la Junta Electoral. ‘Què pot perdre el govern espanyol demostrant obertura i transparència?’, s’ha preguntat. Monaghan també ha titllat de ‘molt pobra’ la decisió de la junta.

Having acted as International Observer in Catalunya on 1 October, this seems like a very poor decision. What does the Gobierno de España have to lose by demonstrating openness and transparency? #Democracia https://t.co/q7U7aXgkv3

— Dr Paul Monaghan (@_PaulMonaghan) December 6, 2017