Un nou sondatge torna a preveure una participació del 60% en el referèndum del primer d’octubre, malgrat les traves de l’estat espanyol per a fer-lo possible. Segons un estudi publicat avui a Eldiario.es, el sí guanyarà amb el 59,9%, contra del 30,7% del no. Els vots blancs o nuls seran el 5,4%. Un 4,4% dels enquestats s’han declarat indecisos.

Segons Celeste-tel, que és l’empresa que ha fet el sondatge, l’independentisme no para de créixer. Comparant dades, el 9 de novembre de 2014 van votar sí 1.861.753 catalans, una xifra que va créixer lleument el 27-S (1.966.508) i es preveu que al referèndum del primer d’octubre els vots independentistes superin els 2.150.000.

El sí també s’imposa a totes les franges d’edat. Entre 18 anys i 30 obté el suport més alt: 65%. En la franja dels més grans de 65 anys és on té un suport menor: 56%.

La mostra del sondatge és de 800 individus. Les entrevistes es van fer entre el 12 i el 15 de setembre, després de la Diada del Sí i l’aprovació de les lleis de desconnexió al Parlament de Catalunya.

